Россияне не попали в двадцатку лучших в масс-старте на ЧМ по биатлону

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем гонки с общего старта (15 км) на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Дистанцию он преодолел за 38 минут 9,5 секунды, не промахнувшись ни разу.

Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе, с тремя промахами отставший на 42 секунды.

Бронзу завоевал еще один представитель Франции Эмильен Жаклен. У него два промаха и 55 секунд отставания от победителя.

В гонке приняли участия два россиянина: Никита Поршнев промахнулся четыре раза и стал 26-м. На счету Матвея Елисеева семь неточных выстрела, он занял 28-е место.

Александр Логинов отказался от участия в гонке из-за психологической неготовности: накануне итальянская полиция провела в его номере обыск.

В воскресенье завершилась программа чемпионата. ЧМ стал триумфальным для норвежских биатлонистов. Они выиграли шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали и заняли первое место в общекомандном зачете. Второе место заняла Франция (3, 2, 3), Третье – Италия (2, 2, 0).

Россия в медальном зачете стала четвертой – на ее счету по одной золотой и бронзовой медали. Обе завоевал Логинов – золото в спринте и бронзу в гонке преследования.