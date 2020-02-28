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Чемпион мира по футболу Рами перешел в "Сочи" из-за Кокорина

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Присутствие в составе ФК "Сочи" Александра Кокорина повлияло на переход в эту команду французского футболиста Адиля Рами.

"У меня было несколько предложений из других российских клубов. Но я знал, что здесь будет Александр Кокорин, у него хорошая история, и я решил перейти именно в ФК "Сочи", - сказал Рами журналистам.

"Я рад быть здесь. Надеюсь, что все будут довольны и тренеры и клуб "Сочи". Сочи прекрасный город. Внешне напоминает Калифорнию", - отметил 34-летний защитник.

Предыдущим клубом Рами был турецкий "Фенербахче", также он играл за французские клубы "Лилль", "Марсель", испанские "Валенсию" и "Севилью", итальянский "Милан".

В составе сборной Франции он выиграл золото ЧМ-2018 в России.

Рами перешел в "Сочи" в зимнее трансферное окно, как и (на правах аренды)футболист "Зенита" Кокорин.

футбол ФК Сочи

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