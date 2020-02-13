ФК "Сочи" подтвердил переход Кокорина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб (ФК) "Сочи" подтвердил переход нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".

В пресс-службе клуба "Интерфаксу" сообщили, что ждут Кокорина на третьем сборе, который пройдет в феврале в Турции.

21 января было объявлено, что нападающий остаток сезона проведет в "Сочи", где будет играть на правах аренды. Однако затем сам футболист и его отчим, который также является его агентом, заявили, что Кокорин не намерен уходить из "Зенита".

В ответ на это "Зенит" отправил игрока в свой фарм-клуб, команду "Зенит-2".

Контракт с Кокориным "Зенит" продлил уже после того, как скандальный футболист вышел из колонии, где отбывал срок за хулиганство после двух драк в центре Москвы.