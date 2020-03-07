"Спартак" и ЦСКА оштрафовали на 425 тыс. и 225 тыс. рублей соответственно

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские клубы "Спартак" и ЦСКА на общую сумму 650 тысяч рублей по итогам матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу.

Как заявил журналистам глава ведомства Артур Григорьянц, по 100 тысяч клубы заплатят за скандирования их фанатами нецензурных кричалок.

По 125 тысяч - за то, что фанаты обеих команд жгли пиротехнику.

Кроме того, "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей за несогласованный баннер, вывешенный болельщиками команды. При этом, как пояснил Григорьянц, изначально баннер был согласован, но вскоре на нем появился рисунок с оскорбительным характером в отношении ЦСКА.

В рапорте делегата матча также были зафиксированы случаи неподобающего поведения контрольно-распорядительных служб ФК "Спартак". Отдельными контролерами-распорядителями у гостевого сектора, где находились фанаты ЦСКА, "были демонстрированы неприличные жесты руками провокационного характера". Этот факт был установлен после просмотра видео: за необесечение общественного порядка безопасности "Спартак" заплатит 100 тысяч рублей.

Кроме того, КДК РФС оштрафовал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко лично на 10 тысяч рублей - за покидание технической зоны во время матча.

Матч "Спартак" - ЦСКА прошел 4 марта на спартаковском стадионе "Открытие Арена" и завершился со счетом 3:2 в пользу "красно-белых".