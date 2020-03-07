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ФК "Ахмат" наказали матчем без зрителей условно за инцидент с "Зенитом"

ФК "Ахмат" наказали матчем без зрителей условно за инцидент с "Зенитом"
Игрок "Ахмата" Олег Иванов (на втором плане в белом) и фанаты клуба во время потасовки на матче с "Зенитом" в Грозном
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал грозненский ФК "Ахмат" провести один домашний матч в рамках Кубка России без зрителей условно.

Как сообщил журналистам глава ведомства Артур Григорьянц, это наказание с испытательным сроком два года.

"Ахмат" наказан за инцидент, имевший место незадолго до окончания матча 1/4 финала Кубка России против петербургского "Зенита" в Грозном. Болельщики "Зенита" стали массово раздеваться по пояс, что вызвало реакцию со стороны болельщиков "Ахмата", которые прибежали к гостевому сектору и начали бросать посторонние предметы: бутылки, камни. В результате этого игра была приостановлена на две минуты.

"Мы посмотрели видео и поняли, что службы безопасности сработали оперативно, за десятки секунд конфликт был локализован", - сказал Григорьянц.

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"КДК пришел к выводу: была обеспечена безопасность матча, но были неправомерные действия зрителей, которые привели к нарушениям общественного порядка, - сказал он. - За это ФК "Ахмат" оштрафован на 100 тысяч зрителей. Кроме того, КДК обязал "Ахмат" провести один домашний матч Кубка России без зрителей условно с испытательным сроком 2 года".

За бросание болельщиками предметов "Ахмат" оштрафован на 50 тысяч.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита", вырвавшего победу в дополнительное время.

футбол Ахмат Зенит

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