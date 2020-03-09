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"Барыс" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, выбив "Металлург"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Барыс" на своем льду в Нур-Султане нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в очередном матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Результат встречи – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) в пользу "Барыса".

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу казахстанской команды, которая, таким образом, вышла в следующий круг. Ее соперником будет победитель пары "Авангард" (Омск) – "Салават Юлаев" (Уфа), счет в этой серии 2-2.

хоккей КХЛ

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