Победитель ЧМ-2018 Мбаппе прошел тест на коронавирус из-за боли в горле

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Известный французский футболист Килиан Мбаппе почувствовал боль в горле и прошел проверку на коронавирус COVID-19, сообщает газета "Экип".

Результаты теста станут известны либо во вторник поздно вечером, либо в среду утром. Тем не менее, врачи уже сейчас заверяют, что скорее всего у игрока сборной Франции и клуба ПСЖ - не коронавирус, а обычная ангина.

Сейчас ПСЖ готовится к домашнему, ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Игра пройдет в среду. Участие Мбаппе, как пишут СМИ, - под вопросом. В первом матче победила "Боруссия" (2:1).

Килиан Мбаппе - победитель ЧМ-2018 в России.