"Атлетико" выбил "Ливерпуль" из Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Атлетико" завоевали путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В 1/8 финала испанский клуб оказался сильнее действующего победителя турнира, команды "Ливерпуль", победив его в обоих матчах. Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 1:0, вторая в Ливерпуле – 3:2.

На 43-й минуте ответного матча Жоржиньо Вейналдум вывел "Ливерпуль" вперед. До окончания основного времени счет не изменился.

На 94-й минуте Роберто Фирмино довел счет до 2:0 в пользу "Ливурпуля".

Однако в оставшееся до окончания овертайма время "Атлетико" смог забить три мяча. Дважды (97, 105+1 минуты) отличился Маркос Льоренте, один раз (120+1) – Альваро Мората.

В итоге "Атлетико" пополнил число участников четвертьфинала ЛЧ, "Ливерпуль" выбыл из турнира.