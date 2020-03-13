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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:33

Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.

"В рамках временных рамок, в которых планируется проведение нашей части Евро-2020, мы вполне могли бы расширить программу. Это на усмотрение УЕФА, если они обратятся к нам с таким предложением", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ принять на своей площадке и другие матчи чемпионата.

"Россия всегда готова протянуть руку помощи и предложить свои возможности, но надо понимать, что мы сейчас находимся в ситуации определенных ограничений, в том числе связанных с распространением коронавируса", - добавил он.

12 марта французская газета "Экип" написала, что в УЕФА на следующей неделе могут объявить о переносе на 2021 год проведения чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.

Матчи чемпионата Европы 2020 года должны пройти в 12 городах континента, в том числе, в Санкт-Петербурге, где состоятся три матча группового турнира и одна встреча в рамках 1/4 финала.

футбол Евро-2020

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