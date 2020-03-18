Глава КХЛ допустил возвращение "Йокерита" и "Ак Барса" в сезон

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига рассматривает возможность провести розыгрыш Кубка Гагарина в полном объеме после паузы, взятой в связи с коронавирусом, заявил президент КХЛ Алексей Морозов. При этом он допустил, что в нынешний розыгрыш Кубка Гагарина вернутся финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс", отказавшиеся от продолжения участия в нем.

"Наши дальнейшие действия целиком и полностью зависят от развития ситуации с распространением пандемии и решений, которые примут государственные органы. Как я уже говорил, существует вариант продолжения чемпионата для шести команд. Только теперь нам надо постараться уместить его в 20 календарных дней, до 30 апреля", - цитирует пресс-служба КХЛ Морозова.

"Нельзя исключать возвращения "Йокерита" и "Барыса", и тогда мы разработаем новый сценарий. Существует и вариант, при котором чемпионат мы доиграем уже после 30 апреля. Я уверен, что мы оперативно сможем отреагировать на любое изменение ситуации. Если будет принято решение, что опасность для жизни и здоровья миновала, мы приложим все усилия, чтобы доиграть чемпионат. И доиграть его, конечно, с болельщиками на трибунах", - добавил он.

"Повторюсь, здоровье людей для нас на первом месте. И, если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать всё для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдёт", - подчеркнул президент КХЛ.

Он отметил, что Лига может принять изменения в регламент, чтобы "заморозить" контракты игроков и тренеров, которые истекают по итогам сезона.

"Заморозка" контрактов в связи с форс-мажором не предусмотрена в трудовом законодательстве. Поэтому контракты придётся продлевать на срок до окончания проведения чемпионата. Если такая необходимость возникнет, Лига в исключительном порядке и после консультации с клубами внесёт изменения в регламент. Эти изменения нужно будет утвердить Совету директоров КХЛ", - сказал Морозов.

Ранее Казанский "Ак Барс" выступил за то, чтобы сезон в КХЛ был завершен досрочно, без определения победителя розыгрыша Кубка Гагарина в связи с эпидемиологической ситуацией.

В заявлении клуба говорится, что казанцы обратились в КХЛ с соответствующей просьбой и выразили уверенность, что "такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов".

17 марта КХЛ объявила о том, что берет паузу в сезоне до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее два клуба КХЛ - финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс", пробившиеся в четвертьфинал Кубка Гагарина, отказались от участия в соревновании в связи с угрозой COVID-19. В сериях 1/4 финала они должны были сыграть с петербургским СКА и новосибирской "Сибирью" соответственно.

В следующую стадию турнира пробились московские ЦСКА и "Динамо", казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".