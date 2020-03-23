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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

В Норвегии выступили против участия сборной в ОИ-2020

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета Норвегии Берит Кьелль заявила, что сборная страны может пропустить летнюю Олимпиаду в Токио.

"Я хотела бы видеть, что МОК принял решение отложить Олимпиаду в Токио-2020. В пятницу мы отправили им письмо с выражением озабоченности ситуацией, - цитирует Кьелль портал www.tv2.no.

Глава норвежского комитета заявила, что рекомендует Совету по спорту не отправлять национальную команду в Токио.

"Моя рекомендация Совету по спорту: мы просим не отправлять норвежских спортсменов в Токио в 2020 году, - сказала она.

Ранее о нежелании отправлять свои команды на Олимпиаду объявили национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады.

Олимпийский комитет России, в свою очередь призвал не поддаваться паники из-за коноравируса и продолжать готовиться к Играм. Решающее слово об отмене Игр остается за Международным олимпийским комитетом.

Олимпиада-2020

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