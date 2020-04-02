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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04

Подхватившие коронавирус гонщики "Газпром-РусВело" выписаны из больницы в ОАЭ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Гонщики российской велокоманды "Газпром-РусВело" Дмитрий Страхов и Игорь Боев, у которых в ОАЭ был диагностирован коронавирус, выписаны из больницы, сообщил "Интерфаксу" спортивный директор команды Алексей Марков.

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"Их отпустили из больницы, но пока они находятся в жестком карантине, в другом месте", - сказал собеседник агентства.

"Ожидаем новостей", - сказал Марков, отвечая на вопрос, как обстоит ситуация с отъездом спортсменов из ОАЭ.

В марте в Абу-Даби, куда команда "Газпром-РусВело" приехала на гонку "Тур ОАЭ", у российских гонщиков Дмитрия Страхова и Игоря Боева выявлен коронавирус. Вдобавок в конце февраля сама команда застряла в одном из отелей в Абу-Даби на карантине. Что касается гонки, то после нескольких этапов ее решено было отменить.

Что касается гонки, то после нескольких этапов ее решено было отменить.

Накануне министерство спорта сообщило, что в настоящее время 119 человек из сборных команд России находятся за пределами РФ.

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"Из них эвакуация в Россию требуется 77 спортсменам. По каждому случаю составлен план эвакуации", - говорилось в сообщении ведомства.

"Минспорт России находится в постоянном контакте с субъектами Российской Федерации, руководителями делегаций, спортивных федераций, а также с Оперативным штабом по предполагаемым датам эвакуации", - отмечалось в сообщении.

Минспорт рекомендовал общероссийским спортивным федерациям отменить поездки на спортивные мероприятия и загранкомандировки спортивных делегаций в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

велоспорт Газпром-РусВело

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