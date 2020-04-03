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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15

В ФК "Рубин" во время карантина будут получать вдвое меньше

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Спортивный директор казанского ФК "Рубин" Олег Яровинский заявил о том, что игроки и персонал клуба договорились о двойном понижении зарплат на время карантина.

"В "Рубине" принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, а не только футболистов", - сказал Яровинский, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Люди адекватно на это отреагировали. Они понимают, что мы все - в одной лодке, и придется идти на ограничительные меры", - отметил он.

В связи с тем, что из-за вспышки коронавируса футбольный сезон почти во всем мире был приостановлен, многие клубы понесли многомиллионные убытки. Многие из них начали практиковать понижение заработных плат. Так, в московском "Спартаке" договорились о 40-процентном понижении, а в испанской "Барселоне" – о 70-прооцентном. Причем игроки "Барселоны" решили сделать и дополнительные взносы, чтобы персонал клуба смог получить 100% зарплаты.

футбол ФК Рубин

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