СМИ назвали нового соперника Фергюсона вместо Хабиба

Спортсмен Джастин Гейджи Фото: Reuters

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американский боец смешанных единоборств Джастин Гейджи заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249, сообщает ESPN.

Таким образом, Гейджи будет драться против своего соотечественника Тони Фергюсона вместо Нурмагомедова.

Отмечается, правда, что контракт на бой, который должен пройти 18 апреля, еще не подписан.

Ранее Нурмагомедов сообщил об отмене своего поединка с Фергюсоном, сославшись на невозможность вылететь в США из-за вспышки коронавируса. За это россиянин получил порцию критики, в том числе от поверженного ранее им ирландца Конора Макгрегора. Макгрегор посетовал, что Нурмагомедов покинул США в разгар кризиса, вместо того, чтобы готовиться к бою в Америке.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном по разным причинам неоднократно переносили. Сейчас поединок сорвался в пятый раз.

Между тем, накануне стали появляться сообщения о том, что при содействии президента России будет организован вылет Нурмагомедова в США на бой с Фергюсоном. Однако глава UFC Тони Уайт эту информацию опроверг.

"Это неправда! Турнир пройдет, но без Хабиба!" – написал Уайт в своем твиттере.

Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow. — Dana White (@danawhite) April 6, 2020

Что касается 31-летнего Гейджи, в его послужном списке 21 победа в 23 поединках, в том числе 18 – нокаутом. Оба поражения он потерпел нокаутом.