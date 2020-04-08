Футболистам "Реала" сократят зарплаты на 10-20%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Игроки и тренеры мадридского "Реала" согласились на понижение зарплат, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что речь идет как о футбольной, так и баскетбольной командах "Реала". Спортсмены и тренеры согласились на сокращение зарплаты от 10% до 20% - в зависимости от того, какая участь будет преследовать оставшуюся часть сезона.

В настоящее время сезон в Испании, как и во многих других странах, приостановлен из-за пандемии коронавируса. В результате этого клубы понесли многомиллионные убытки. Вследствие этого игроки идут на понижение зарплат. В частности, футболисты "Барселоны" согласились на 70-процентное сокращение зарплат. Кроме того, они решили внести дополнительные взносы для того, чтобы сократить 100-процентную зарплату для персонала клуба.