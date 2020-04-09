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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45

Футболисты "Ростова" Байрамян и Чернов продлили контракты с клубом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" объявил о подписании новых соглашений с полузащитником Хореном Байрамяном и защитником Евгением Черновым.

"Полузащитник и воспитанник нашего клуба Хорен Байрамян и защитник Евгений Чернов продлили свои контракты на 4,5 года. Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц лично поздравил футболистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание соглашений состоялось еще перед паузой в розыгрыше РПЛ, возникшей из-за распространения COVID-19.

Хорен Байрамян является воспитанником футбольного клуба "Ростов". В разное время находился в аренде у "Ротора", "Волгаря" и "Рубина". В текущем розыгрыше РПЛ Байрамян отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами.

Евгений Чернов перешел в "Ростов" из "Зенита" в качестве свободного агента, в этом розыгрыше РПЛ на счету защитника 4 голевые передачи.

"Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. Ростовчане отстают на 12 очков от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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