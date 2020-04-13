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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:41

ХК "Ак Барс" продлил контракт с нападающим Виктором Тихоновым

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" объявил о подписании нового соглашения с форвардом Виктором Тихоновым.

Как сообщается на сайте клуба, контракт будет действовать до конца сезона-2020/21.

В "Ак Барс" Тихонов перешел по ходу прошлого сезона, сыграл за клуб 27 матчей, в которых набрал 11 (6+5 по системе "гол+пас") очков.

31-летний спортсмен – внук легендарного хоккейного тренера Виктора Тихонова. До "Ак Барса" он защищал цвета российских клубов "Дмитров", "Северсталь", СКА, а также американских "Аризона", "Сан-Антонио", "Чикаго". В составе СКА он дважды выиграл Кубок Гагарина, в составе сборной России по разу завоевал золото и серебро чемпионатов мира.

хоккей КХЛ

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