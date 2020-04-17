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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15

Наставника "Сельты" раздосадовал отъезд Смолова во время пандемии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия подверг критике действия игроков команды Федора Смолова и Пионе Систо, покинувших Испанию в обход местного законодательства во время пандемии коронавируса.

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"Они поступили плохо и допустили ошибку. Мы должны показывать пример профессионализма", - приводит слова Гарсии Cope.es.

Источник отмечает, что тема отъезда из Испании российского нападающего и датского форварда угандийского происхождения стала основной в ходе видеоконференции с участием главного тренера "Сельты" и представителей СМИ.

Гарсия подчеркнул, что в данной ситуации сам он как раз является примером для подражания. "Я тоже один в Виго, и у меня есть дочь в Мадриде и две – в Барселоне, которых я не вижу", - сказал он.

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Особенно Гарсия остался недоволен действиями Систо, который, в отличие от Смолова, уехал из страны, никого в клубе об этом не оповестив.

5 апреля сообщалось, что Смолов, нарушив карантин в Испании, покинул эту страну и вернулся в Россию. Вскоре футболист в своем инстаграме написал, что ситуация потребовала его возвращения в Россию, чтобы быть ближе к семье.

Смолов играет в "Сельте" с февраля этого года, он перешел сюда из московского "Локомотива" на правах аренды. На его счету один гол – в гостевом матче мадридскому "Реалу" (игра завершилась со счетом 2:2).

футбол Федор Смолов Испания

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