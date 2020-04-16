Футболиста "Реала" Йовича вызвали в прокуратуру за нарушение карантина

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сербский нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Лука Йович получил повестку на допрос в прокуратуру в Белграде в связи с тем, что он нарушил правила самоизоляции по возвращении на родину.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист, прибыв из Испании в Сербию, был задержан местными стражами правопорядка. Спортсмен объяснил, что направлялся в супермаркет, он "думал, что, как и в Испании, люди могут выйти и купить то, что им нужно".

Отмечается, что ему грозит от штрафа в размере 1275 евро до трех лет лишения свободы. В том числе, он может находиться под домашним арестом.

В настоящее время 22-летний форвард находится с беременной супругой дома.

Йович стал игроком "Реала" летом 2019 года.

До перехода Йовича в "Реал" права на футболиста принадлежали португальской "Бенфике".

Йович является чемпионом Сербии в составе "Црвены Звезды", чемпионом Португалии в составе "Бенфики" и обладателем Кубка Германии в составе "Айнтрахта".

В 2018 году форвард дебютировал в составе сборной Сербии. Несколько минут сыграл на чемпионате мира в России: вышел на замену на 89-й минуте матча третьего тура группового этапа против Бразилии. В плей-офф Сербия не вышла.

Ранее сообщалось, что российский нападающий "Сельты" Федор Смолов нарушил карантин в Испании и вернулся в РФ.