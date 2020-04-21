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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:12

Загитова выбыла из тройки лидеров в международном рейтинге фигуристок

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алина Загитова опустилась на восьмую строчку рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) среди женщин, следует из данных на сайте ISU.

Ранее спортсменка занимала вторую строчку, сейчас у нее насчитывается 2666 балла. Потеря позиций связана с тем, что Загитова пропустила чемпионат Европы в Австрии и неудачно завершила серию Гран-при. Также олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы заявила о приостановке карьеры.

Лучшей российской фигуристкой стала Анна Щербакова, которая заняла третью строчку (2841 балла). На первом месте в обновленном рейтинге японка Рика Кихира (4171 балла), на втором - американка Брэди Теннелл (3133 балла).

Из российских фигуристок в десятку лидеров также вошли Александра Трусова (2774), Алена Косторная (2760) и Софья Самодурова (2414).

фигурное катание Алина Загитова

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