Российский вратарь Демченко перешел в "Монреаль"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Голкипер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Василий Демченко продолжит карьеру в клубе НХЛ "Монреаль".

Как сообщается на сайте "Монреаля", стороны договорились о подписании однолетнего контракта, который будет рассчитан на сезон-2020/21.

По условиям соглашения Демченко заработает в НХЛ $700 тысяч, а также $70 тысяч за игры в составе фарм-клуба команды в АХЛ (Американская хоккейная лига). Бонус за подписание контракта составляет $92,5 тысячи.

26-летний Демченко – воспитанник челябинского "Трактора", в составе этой команды играл с 2011 по 2019 годы. С 2019 года защищал цвета магнитогорского "Металлурга".

В КХЛ он провел 212 матчей, из них за "Трактор" 198, за "Металлург" – 14.

В НХЛ Демченко еще не играл.