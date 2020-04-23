Союз биатлонистов России соберется для обсуждения выхода из кризиса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России (СБР) планирует собрать внеочередную конференцию

"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившейся кризисной ситуации, правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции", - говорится в заявлении СБР.

Отмечается, что дата и место проведения мероприятия пока не установлена.

Ранее сообщалось о том, что ряд спортсменов и региональных федераций выразили недоверие действующему руководству СБР во главе с президентом Владимиром Драчевым. В СБР также проходит финансовый аудит.

Министр спорта Олег Матыцин призвал стороны к диалогу в рамках конференции.