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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Союз биатлонистов России соберется для обсуждения выхода из кризиса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России (СБР) планирует собрать внеочередную конференцию

"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившейся кризисной ситуации, правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции", - говорится в заявлении СБР.

Отмечается, что дата и место проведения мероприятия пока не установлена.

Ранее сообщалось о том, что ряд спортсменов и региональных федераций выразили недоверие действующему руководству СБР во главе с президентом Владимиром Драчевым. В СБР также проходит финансовый аудит.

Министр спорта Олег Матыцин призвал стороны к диалогу в рамках конференции.

биатлон

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