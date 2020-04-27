ФК "Крылья Советов" накажет вратаря за критику властей в связи с коронавирусом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" заявляют, что критика вратаря Евгения Фролова, высказанная в адрес властей РФ, не была согласованным с клубной пресс-службой интервью, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова, которое он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову. Футбольный клуб "Крылья Советов" понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб "Крыльев" не разделяет мнение Евгения Фролова", - говорится в заявлении клуба.

"Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. Все болельщики по достоинству оценили преимущества "Самара Арены", появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России", - следует из заявления клуба.

"Дав интервью без предварительного согласования с клубом, он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды, - говорится в заявлении. - Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях".

Ранее Фролов негативно высказался о ситуации в условиях распространения коронавируса. В частности, в интервью телеграм-каналу "Футбольный Биги", он заявил, что ведет активную жизнь, а не сидит дома на карантине. У Фролова вызвало вопросы, почему, несмотря на эпидемию коронавируса, не отменен весенний призыв на воинскую службу, а также проходят службы в церквях.

"Знаю, что рестораны работают для своих, несмотря на запреты. Для чиновников, депутатов, для власть имущих. По блату, по знакомству в Москве все работает. Никакого коронавируса для них нет. А нас заставляют сидеть дома, при этом, никакой помощи от государства нет. Да еще и штрафуют", - заявил игрок.