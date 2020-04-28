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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:24

Непомнящий уступил Карлсену в матче онлайн-супертурнира

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче шестого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.

Результат матча – 3:2 в пользу Карлсена, вырвавшего победу на тай-брейке.

Карлсен – организатор турнира. В настоящее время обладатель мировой шахматной короны лидирует в турнирной таблице. За тур до окончания кругового этапа турнира он набрал 13 баллов.

Что касается Непомнящего, он занимает пятое место, набрав 6 очков.

В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров, четыре из которых по итогам кругового этапа выходят в полуфинал. Отставание Непомнящего от занимающего четвертую строчку американца Фабиано Каруаны (представитель США при этом имеет игру в запасе) на четыре балла перед последним туром лишает его перспектив на выход в плей-офф.

Каждый матч состоит из четырех 15-минутных партий плюс 10 добавленных секунд после каждого хода. Если четыре партии победителя не выявили, назначается тай-брейк. Он проходит в формате "армагеддона" - решающей партии, в которой белые фигуры имеют 5 минут, а черные - 4 минуты. В данном случае белым необходима победа, тогда как черным достаточно сыграть вничью.

шахматы

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