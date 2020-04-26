Карлсен проиграл Гири на организованном им онлайн-супертурнире

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен потерпел поражение от нидерландца Аниша Гири в пятом туре онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.

Результат встречи – 2,5:1,5 в пользу Гири.

Для Карлсена это стало первым поражением на турнире. Он же и является его организатором.

Обладатель мировой шахматной короны Карлсен продолжает лидировать в турнире (является его организатором), он набрал 11 очков. На один балл от него отстает представитель США Хикару Накамура.

Россиянин Ян Непомнящий – на шестом месте: пять очков.

Турнир стартовал 18 апреля, в нем участвует восемь гроссмейстеров. Они сыграют друг с другом по разу в круговом турнире, после чего четыре лучших разбиваются на полуфинальные пары, а их победители выходят в финал.

Каждый матч состоит из четырех 15-минутных партий плюс 10 добавленных секунд после каждого хода. Если четыре партии победителя не выявили, назначается тай-брейк. Он проходит в формате "армагеддона" - решающей партии, в которой белые фигуры имеют 5 минут, а черные - 4 минуты. В данном случае белым необходима победа, тогда как черным достаточно сыграть вничью.