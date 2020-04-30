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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28

UFC покажет в "Одноклассниках" записи всех боев Нурмагомедова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Социальная сеть "Одноклассники" и UFC, проводящая турниры по смешанным единоборствам проведут трансляцию всех поединков с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

"Пользователи ОК увидят различные бои, начиная от последних поединков и заканчивая архивными записями, которые покажут путь известного бойца к титулу", - говорится в сообщении пресс-службы UFC в России.

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Запуск марафона состоится 2 мая и будет приурочен к открытию официальной группы UFC в "Одноклассниках". В самой группе будет собран контент для всех любителей смешанных единоборств: рассказы про жизнь UFC и закулисье чемпионата, показы лучших моментов боев, интервью, голосования за бойцов и опросы фанатов MMA.

"Одноклассники" за последние годы транслировали множество турниров UFC, включая основные бои Хабиба, поэтому для нас было крайне важно запустить официальную группу UFC в социальной сети и стать еще ближе для десятков миллионов наших болельщиков", - заявил вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский.

Марафон видеозаписей боев Нурмагомедова начнется показом его последнего к настоящему моменту поединка против Дастина Порье: 7 сентября 2019 года россиянин победил американца и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Венчать марафон будет показ дебютного выступления Нурмагомедова 20 января 2012 года, где он победил иранца Камала Шалоруса.

18 апреля нынешнего года Нурмагомедов должен был драться с американцем Тони Фергюсоном. Сославшись на невозможность вылететь из России в США (где должен был пройти бой) из-за пандемии коронавируса, Нурмагомедов объявил об отмене поединка. Новым соперником Фергюсона стал его соотечественник Джастин Гейджи, правда, бой перенесли на май.

Хабиб Нурмагомедов UFC

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