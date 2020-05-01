Максим Афиногенов покинул ХК "Динамо"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) решил не продлевать контракт с чемпионом мира-2008 нападающим Максимом Афиногеновым, сообщается на сайте ХК.

Контракт титулованного хоккеиста истек 30 апреля.

Афиногенов является воспитанником "Динамо", цвета команды он защищал с 1995 по 1999 годы, с 2004 по 2005, а также с 2018 года. В России он также играл за петербургский СКА и подольский "Витязь". Кроме того, он был хоккеистом клубов НХЛ "Баффало" и "Атланта".

В составе сборной России, помимо золота ЧМ-2008, на его счету серебро чемпионатов мира -2002 и 2010, бронза ЧМ-2005 и бронза Олимпиады-2002.

Аналогичное решение, как сообщает пресс-служба "Динамо" принято по нападающим Миксому Индрашису, Игорю Полыгалову, Даниилу Апалькову и защитнику Кириллу Лямину.

"Клуб от лица болельщиков благодарит хоккеистов за честный труд и самоотверженную игру и желает удачи в дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении.

Сезон-2019/20 "Динамо" завершило выходом во вторую стадию плей-офф. Однако сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.