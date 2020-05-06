Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:51

Чемпион мира Бурмистров вновь стал игроком "Ак Барса"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" объявил о переходе в команду форварда Александра Бурмистрова.

"Воспитанник казанского хоккея Александр Бурмистров перешёл в "Ак Барс" − нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона 2020/21", - говорится в сообщении пресс-службы клуба из столицы Татарстана.

Предыдущий сезон спортсмен отыграл за уфимский "Салават Юлаев. На его счету 64 матча, в которых он набрал 20 (7+13 по системе гол+пас") очков.

"Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей: думаю, что "Ак Барс" будет одним из фаворитов нового сезона", - прокомментировал свой переход Бурмистров.

Хоккеист начал профессиональную команду в "Ак Барсе" в сезоне-2008/09. Также он выступал в заокеанских клубах "Атланта Трэшерз", "Виннипег Джетс", "Сент-Джонс Айскапс", "Аризона Койотис", "Ванкувер Кэнакс".

В составе "Ак Барса" Бумистров выиграл Кубок Гагарина (2018), в составе сборной России – чемпионат мира (2014).

хоккей

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Эксперты предрекли рынку футбольных трансферов в Европе потерю €10 млрд из-за COVID-19

Эксперты предрекли рынку футбольных трансферов в Европе потерю €10 млрд из-за COVID-19

ВАДА разработает новый способ проверки спортсменов на допинг

ВАДА разработает новый способ проверки спортсменов на допинг

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Магнус Карлсен стал победителем организованного им онлайн-супертурнира

Гендиректор женского гандбольного ЦСКА: планируем стать одним из топовых клубов Европы

Гендиректор женского гандбольного ЦСКА: планируем стать одним из топовых клубов Европы

ПСЖ объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1

ПСЖ объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1

Первенство Футбольной национальной лиги решено не возобновлять

Первенство Футбольной национальной лиги решено не возобновлять

Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения

Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения

Рекордсмен КХЛ Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом"

Назван расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Назван расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');