Чемпион мира Бурмистров вновь стал игроком "Ак Барса"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" объявил о переходе в команду форварда Александра Бурмистрова.

"Воспитанник казанского хоккея Александр Бурмистров перешёл в "Ак Барс" − нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона 2020/21", - говорится в сообщении пресс-службы клуба из столицы Татарстана.

Предыдущий сезон спортсмен отыграл за уфимский "Салават Юлаев. На его счету 64 матча, в которых он набрал 20 (7+13 по системе гол+пас") очков.

"Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей: думаю, что "Ак Барс" будет одним из фаворитов нового сезона", - прокомментировал свой переход Бурмистров.

Хоккеист начал профессиональную команду в "Ак Барсе" в сезоне-2008/09. Также он выступал в заокеанских клубах "Атланта Трэшерз", "Виннипег Джетс", "Сент-Джонс Айскапс", "Аризона Койотис", "Ванкувер Кэнакс".

В составе "Ак Барса" Бумистров выиграл Кубок Гагарина (2018), в составе сборной России – чемпионат мира (2014).