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Россия сыграла вничью с Китаем на шахматном Кубке наций

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сборные России и Китая по шахматам завершили вничью матч третьего тура онлайн-турнира на Кубок наций.

Свою партию завершил победой игравший белыми россиянин Владислав Артемьев, проиграл игравшими черными его соотечественник Ян Непомнящий. Кроме того, россияне Сергей Карякин (черные) и Александра Горячкина (белые) свои партии завершили вничью.

В среду также Россия играет с командой "Остального мира".

В настоящее время сборная России занимает четвертое место, набрав 2 очка. Лидируют, набрав по 5 баллов, Китай и США. Также в турнире участвуют Европа и Индия.

шахматы

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