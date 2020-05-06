Россия победила сборную мира на шахматном Кубке наций

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по шахматам со счетом 3:1 победила команду "Остального мира" в рамках четвертого тура онлайн-турнира на Кубке наций.

Свои партии довели до победы игравшие белыми фигурами Ян Непомнящий и Сергей Карякин. Непомнящий взял верх над представителем Азербайджана Тимуром Раджабовым. Карякин переиграл перуанца Хорхе Кори.

В свою очередь, игравший черными Владислав Артемьев завершил вничью партию с иранцем Алирезой Фируджей (выступает под флагом ФИДЕ), а Ольга Гиря, также черными, закончила миром партию с украинкой Марией Музычук.

Теперь в активе сборной России 4 очка, она занимает четвертое место.

Лидирует Китай (7 очков), далее идут сборные США и Европы (по 5). Вслед за Россией – команда "Остального мира" (2) и Индия (1).

По регламенту соревнования, заявка каждой из команд состоит из шести гроссмейстеров. В каждом матче в команде должны играть четыре человека, включая как минимум одну женщину.

Две лучшие сборные сыграют в Суперфинале.

Кубок наций проходит с 5 по 10 мая.