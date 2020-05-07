СКА приобрел серебряного призера ЧМ-2015 Антипина

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА объявил о подписании соглашения защитником Виктором Антипиным.

"В петербургский клуб игрок сборной России перешел в качестве свободного агента", - говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Соглашение с Антипиным будет действовать до 30 апреля 2022 года.

До перехода в СКА Антипин играл в магнитогорском "Металлурге". На его счету также один сезон провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" (с 2017 по 2018 год).

Антипин - двукратный обладатель Кубка Гагарина, серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной России. Всего в КХЛ провел 471 матч и набрал 184 (69+115 по системе "гол+пас") очков.

Накануне сообщалось, что игрок не стал продлевать соглашение с "Металлургом".