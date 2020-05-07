Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46

СКА приобрел серебряного призера ЧМ-2015 Антипина

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА объявил о подписании соглашения защитником Виктором Антипиным.

"В петербургский клуб игрок сборной России перешел в качестве свободного агента", - говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Соглашение с Антипиным будет действовать до 30 апреля 2022 года.

До перехода в СКА Антипин играл в магнитогорском "Металлурге". На его счету также один сезон провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" (с 2017 по 2018 год).

Антипин - двукратный обладатель Кубка Гагарина, серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной России. Всего в КХЛ провел 471 матч и набрал 184 (69+115 по системе "гол+пас") очков.

Накануне сообщалось, что игрок не стал продлевать соглашение с "Металлургом".

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой

Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой

У владельца "Спартака" Федуна выявлен коронавирус

У владельца "Спартака" Федуна выявлен коронавирус

КХЛ не смогла определить победителя сезона-2019/20

КХЛ не смогла определить победителя сезона-2019/20

Что случилось этой ночью: четверг, 7 мая

Футболист "Ювентуса" Дибала вылечился от коронавируса

Футболист "Ювентуса" Дибала вылечился от коронавируса

Участники военных игр в Ухане жаловались на плохое самочувствие

Чемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине мая

Фигуристка Трусова перешла от тренера Тутберидзе к Плющенко

Фигуристка Трусова перешла от тренера Тутберидзе к Плющенко
Экономический кризис

Эксперты предрекли рынку футбольных трансферов в Европе потерю €10 млрд из-за COVID-19

Эксперты предрекли рынку футбольных трансферов в Европе потерю €10 млрд из-за COVID-19

ВАДА разработает новый способ проверки спортсменов на допинг

ВАДА разработает новый способ проверки спортсменов на допинг
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');