Россия и Индия сыграли вничью на шахматном Кубке наций

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сборные России и Индии по шахматам завершили вничью матч в рамках пятого тура онлайн-турнира на Кубок наций.

В составе российской команды в своей партии победил игравший белыми фигурами Владислав Артемьев. Он взял верх над Пенталой Харикришной. Игравший черными Сергей Карякин завершил миром партию с Башкараном Адхибаном, а игравшая белыми Ольга Гиря – с Харикой Дронавалли. В свою очередь, Ян Непомнящий черными фигурами проиграл Вишванатану Ананду.

Теперь у сборной России 5 очков, она делит третье и четвертое места с командой США.

Во главе турнирной таблицы находится Китай (9 очков), второе место занимает Европа (7). Пятую и шестую строчку занимают Индия и сборная "Остального мира" (по 2).

В четверг российская команда сыграет еще один матч – со сборной Европы.

По регламенту соревнования, заявка каждой из команд состоит из шести гроссмейстеров. В каждом матче в команде должны играть четыре человека, включая как минимум одну женщину.

Каждая команда играет с каждой по два раза.

Две лучшие сборные сыграют в Суперфинале.

Кубок наций проходит с 5 по 10 мая.