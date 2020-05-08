СКА делегировал в "Витязь" экс-игрока НХЛ Якупова

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Нападающий Наиль Якупов покидает петербургский СКА, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Якупов продолжит карьеру в подмосковном "Витязе" в результате обмена. В качестве компенсации СКА получил спортивные права на нападающего Германа Рубцова, который выступает в Северной Америке. Кроме того, игроком СКА становится 21-летний форвард Павел Колтыгин.

Якупов выступал за СКА с 2018 года. Ранее он играл в Национальной хоккейной лиге в клубах "Колорадо", "Сент-Луис" и "Эдмонтон".