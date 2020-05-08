Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38

Двукратный чемпион мира Линдберг стал хоккеистом московского "Динамо"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" подписало контракт с двукратным чемпионом мира в составе сборной Швеции по хоккею Оскаром Линдбергом.

"8 мая хоккеист покинул (швейцарский) "Цуг" и подписал соглашение с московским "Динамо", которое рассчитано на один год и носит односторонний характер", - говорится в сообщении пресс-службы ХК "Динамо" в пятницу.

Игрок известен по выступлениям в клубах Национальной хоккейной лиги "Рейнджерс", "Лас-Вегас" и "Оттава".

Всего в НХЛ форвард провел 252 матча, за время которых успел набрать 79 (39+40 по системе "гол+пас") очков.

В 2013 и 2017 годах Оскар Линдберг в составе сборной Швеции стал чемпионом мира.

хоккей

Новости по теме

Новости

ФИФА временно разрешила командам делать по пять замен

ФИФА временно разрешила командам делать по пять замен

Орешкин стал председателем совета директоров ФК ЦСКА

Орешкин стал председателем совета директоров ФК ЦСКА

Футболисты "Барселоны" возобновили тренировки на клубной базе

В МОК заявили об отсутствии планов повторно перенести Олимпиаду-2020

В МОК заявили об отсутствии планов повторно перенести Олимпиаду-2020

Три футболиста "Фиорентины" подхватили коронавирус

В Германии назвали точную дату возобновления чемпионата Бундеслиги

Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой

Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой

У владельца "Спартака" Федуна выявлен коронавирус

У владельца "Спартака" Федуна выявлен коронавирус

КХЛ не смогла определить победителя сезона-2019/20

КХЛ не смогла определить победителя сезона-2019/20

Что случилось этой ночью: четверг, 7 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');