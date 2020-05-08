Двукратный чемпион мира Линдберг стал хоккеистом московского "Динамо"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" подписало контракт с двукратным чемпионом мира в составе сборной Швеции по хоккею Оскаром Линдбергом.

"8 мая хоккеист покинул (швейцарский) "Цуг" и подписал соглашение с московским "Динамо", которое рассчитано на один год и носит односторонний характер", - говорится в сообщении пресс-службы ХК "Динамо" в пятницу.

Игрок известен по выступлениям в клубах Национальной хоккейной лиги "Рейнджерс", "Лас-Вегас" и "Оттава".

Всего в НХЛ форвард провел 252 матча, за время которых успел набрать 79 (39+40 по системе "гол+пас") очков.

В 2013 и 2017 годах Оскар Линдберг в составе сборной Швеции стал чемпионом мира.