Российский хоккеист Романов перешел в "Монреаль"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль" объявил о приобретении российского защитника Александра Романова.

Как сообщает пресс-служба клуба, Романов подписал трехлетний контракт. Однако начало действия соглашения еще не определено в связи с паузой в сезоне НХЛ из-за пандемии коронавируса.

До этого 20-летний Романов играл в московском ЦСКА, в составе которого в 2018 году дебютировал в матчах Континентальной хоккейной лиги. Играя за армейский клуб, защитник стал обладателем Кубка Гагарина-2018/19. Также он серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира среди молодежи в составе сборной России.