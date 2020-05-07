Россия проиграла Европе на шахматном Кубке наций

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России потерпели поражение от команды Европы в рамках шестого тура онлайн-турнира на Кубок наций.

Результат встречи – 2,5:1,5 в пользу сборной Европы.

В составе российской команды потерпел поражение в своей партии игравший белыми фигурами Ян Непомнящий. Он уступил представителю Франции Максиму Вашье-Лаграв.

Остальные россияне свои партии свели вничью: Владислав Артемьев играл черными против армянина Левона Ароняна, Сергей Карякин белыми – против поляка Яна-Кшиштофа Дуды, Ольга Горячкина черными – против украинки Анны Музычук.

У сборной России 5 очков, она занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует Китай (11 баллов), второе место занимает Европа (9), третье – США (7). Замыкают таблицу, располагаясь вслед за Россией, Индия и команда "Остального мира" (по 2).

По регламенту соревнования, заявка каждой из команд состоит из шести гроссмейстеров. В каждом матче в команде должны играть четыре человека, включая как минимум одну женщину. Каждая команда по ходу турнира играет с каждой по два раза.

Две лучшие сборные сыграют в Суперфинале.

Кубок наций проходит с 5 по 10 мая.