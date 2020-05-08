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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38

Россия уступила США на шахматном Кубке наций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России потерпели поражение от соперников из команды США в матче седьмого тура онлайн-турнира на Кубок наций.

Результат встречи – 2,5:1,5 в пользу американцев.

Роковой для россиян в этом матче стала партия с участием Яна Непомнящего. Игравший черными фигурами Непомнящий уступил американцу Хикару Накамуре.

Остальные партии завершились вничью: Владислав Артемьев белыми фигурами играл против Фабиано Каруаны, Сергей Карякин (черными) – с Уэсли Со, Александра Горячкина (белыми) – с Ириной Круш.

С аналогичным счетом в седьмом туре Индия обыграла сборную "Остального мира", а Китай – команду Европы.

Турнирное положение выглядит следующим образом: 1.Китай – 13 очков, 2.США – 9, 3.Европа – 9, 4.Россия – 5, 5.Индия – 4, 6."Остальной мир" – 2.

В пятницу россияне также сыграют с Китаем.

По регламенту соревнования, заявка каждой из команд состоит из шести гроссмейстеров. В каждом матче в команде должны играть четыре человека, включая как минимум одну женщину. Каждая команда по ходу турнира играет с каждой по два раза. Так, Россия играла с США в третьем туре и уступила 1:3.

Две лучшие сборные сыграют в Суперфинале.

Кубок наций проходит с 5 по 10 мая.

шахматы

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