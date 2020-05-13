ФИФА не будет определять лучшего футболиста 2020 года

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от планов проведения в этом году торжественной церемонии вручения наград лауреатам, включая лучшего игрока, сообщает Marca.

Причина - пандемия коронавируса, сорвавшая футбольные турниры почти во всем мире.

Как и год назад, церемония в этот раз должна была пройти в сентябре в Милане.

В свою очередь, журнал France Football пока не определился с тем, проводить ли свою церемонию. Это издание также определяет лучшего футболиста года, делает это с 1956 г. Лучший футболист по версии France Football традиционно определяется в декабре и получает "Золотой мяч".

В прошлом году лучшим игроком и по версии ФИФА, и по версии France Football, был признан аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси.