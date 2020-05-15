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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25

Загитова и Медведева вошли в расширенный состав сборной России

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU -Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав кандидатов в сборные команды страны.

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Как сообщается на сайте организации, в состав женской сборной России, в частности, вошли олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Также в списке присутствуют Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. В резерве: Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Ксения Синицына.

Состав мужской сборной выглядит следующим образом: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин. В резервном составе: Михаил Коляда, Роман Савосин, Антон Шулепов.

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Парное катание: Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/ Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/ Владимир Морозов. В резерве – серебряные призеры финала Кубка России Ясмина Кадырова/ Иван Бальченко.

Танцы на льду: Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/ Андрей Багин, Виктория Синицина/ Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/ Иван Букин, Софья Шевченко/ Игорь Еременко. В резервном составе: Ксения Конкина/Павел Дрозд, Елизавета Худайбердива/ Егор Базин и Анастасия Шпилевая/ Григорий Смирнов.

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Синхронное катание: взрослые команды "Парадиз", "Татарстан", резерв - "Кристал Айс", "Дрим Тим", юниоры - "Юность", "Кристал Айс Джуниор", резерв – "Санрайз-1", "Идель".

Сезон фигуристов-2019/20 был сорван из-за пандемии коронавируса. Так, чемпионат мира-2020, который должен был пройти в Монреале в марте, сначала был отложен, а затем окончательно отменен.

Между тем, прошедший в январе в Граце чемпионат Европы оказался триумфальным для россиян: отечественные фигуристы выиграли девять из 12 медалей, включая четыре золотые во всех дисциплинах. Победителями стали Дмитрий Алиев (мужчины), Алена Косторная (женщины), Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский (пары), Виктория Синицина/ Никита Кацалапов (танцы).

Что касается Загитовой, то в декабре 2019 года она объявляла о том, что берет паузу в карьере.

фигурное катание Алина Загитова Евгения Медведева

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