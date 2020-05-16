Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке" в чемпионате Германии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.

Голы в составе "Боруссии" провели Эрлинг Холанд (29-я минута), Рафаэл Геррейру (45, 63),Торган Азар (48).

"Боруссия" набрала 54 очка и вплотную приблизилась к лидирующей, но имеющей игру в запасе "Баварии". "Шальке" – на восьмом месте, 37 очков.

Одновременно с этим матчем прошли еще четыре игры: "Хоффенхайм" – "Герта" – 0:3, "Аугсбург" – "Вольфсбург" – 1:2, "Лейпциг" – "Фрайбург" – 1:1, "Фортуна" – Пандеборн" – 0:0.

Матчи прошли без зрителей.

Чемпионат Германии стал первым из топ-5 национальных первенств Европы, прервавшим паузу в сезоне. При этом старту матчей Бундеслиги в субботу предшествовали матчи Второй Бундеслиги, следующего по значимости дивизиона в немецком футболе.

Что касается России, то исполком РФС решил возобновить сезон в Российской премьер-лиге 21 июня, а первенства Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги завершены досрочно.