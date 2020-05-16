Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25

Футбольный сезон в Бундеслиге официально возобновлен

Футбольный сезон в Бундеслиге официально возобновлен
Фото: Reuters

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пять матчей, стартовавших в 16:30 мск субботы, открыли программу 26-го тура Бундеслиги, главного дивизиона чемпионата Германии по футболу.

СпортВ Германии назвали точную дату возобновления чемпионата БундеслигиЧитать подробнее

Таким образом, сезон в Бундеслиге, прерванный из-за пандемии коронавируса, официально возобновлен.

В настоящее время проходят матчи "Боруссия" (Дортмунд) – "Шальке", "РБ Лейпциг" – "Фрайбург", "Аугсбург" – "Вольфсбург", "Фортуна" – "Падерборн" и "Хоффенхайм" – "Герта". Игры проходят без зрителей. По ходу матчей, согласно временным поправкам ФИФА в регламент, можно делать по пять (вместо трех) замен, из них две – в перерыве.

Последний матч в Бундеслиге до паузы прошел 11 марта.

СпортФутболистам Бундеслиги предложили играть в масках и не обниматься, празднуя голыЧитать подробнее

В настоящее время в чемпионате Германии лидирует "Бавария" – 55 очков. На четыре балла отстает дортмундская "Боруссия", на пять – команда "Герта".

Чемпионат Германии стал первым из топ-5 национальных первенств Европы, прервавшим паузу в сезоне. При этом старту матчей Бундеслиги в субботу предшествовали матчи Второй Бундеслиги, следующего по значимости дивизиона в немецком футболе.

Пандемия коронавируса парализовала профессиональный спорт практически во всем мире. Что касается футбола, то исключение, в частности, составил чемпионат Белоруссии, где сезон идет полным ходом. В Нидерландах, Бельгии и Франции было решено чемпионаты не продолжать. При этом в Нидерландах чемпион не был утвержден, а в Бельгии и Франции ими стали лидировавшие на момент возникновения паузы турниры ("Брюгге" и ПСЖ соответственно).

Что касается России, то исполком РФС решил возобновить сезон в Российской премьер-лиге 21 июня, а первенства Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги завершены досрочно.

футбол Германия Бундеслига коронавирус

Новости по теме

Новости

"Брюгге" стал победителем досрочно завершившегося чемпионата Бельгии

Иван Телегин продлил контракт с ХК ЦСКА

Загитова и Медведева вошли в расширенный состав сборной России

Российская премьер-лига-2019/20

Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей

Российская премьер-лига-2019/20

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Расходы МОК в связи с переносом Олимпиады составят $800 млн

Николич сменил Семина на посту главного тренера ФК "Локомотив"

Николич сменил Семина на посту главного тренера ФК "Локомотив"

В генах биатлониста Устюгова нашли мутации, выводящие его из-под обвинений в допинге

Отец Нурмагомедова вышел из комы

Отец Нурмагомедова вышел из комы

Гонщик "Формулы-1" Сайнс с 2021 года будет выступать за Ferrari

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');