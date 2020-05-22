Гендиректор "Локомотива" назвал чрезмерно опасным возобновление РПЛ в июне

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выступает против возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги в июне.

"Я написал письмо в РПЛ, в котором заявил, что в нынешних условиях возвращаться чрезмерно опасно. Если возвращаться, то надо понимать, кто несет ответственность за возвращения, сумма исков, которые могут быть предъявлены, очень значительны", - сказал Кикнадзе в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас работа над этим протоколом (медицинский регламент проведения матчей в условиях коронавируса - ИФ) ведется, надеюсь, мы получим ответы на вопросы сегодня - завтра. Лично я считаю, что это (возобновлять чемпионат) делать очень опасно", - подчеркнул гендиректор клуба.

Кикнадзе также отметил, что "в Германии, например, после первого игрового дня восемь достаточно серьезных травм".

Чемпионат России по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Его возобновление ожидается 21 июня. Однако в РФС допустили и досрочное завершение турнира в случае массового заражения игроков.