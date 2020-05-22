Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:03

В середине июня суд заново проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 17 июня заново рассмотрит в апелляционном порядке приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также брату последнего Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому по делу о хулиганстве и драках, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

В РоссииСуд отправил на пересмотр в апелляцию приговор Мамаеву и КокоринуЧитать подробнее

"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор в отношении Кокорина, Мамаева назначено в апелляционной инстанции Мосгорсуда на 10:00 17 июня", - сказала Солопова.

Как сообщалось, Второй кассационной суд общей юрисдикции 13 мая направил приговор на новое апелляционное рассмотрение, удовлетворив кассационные жалобы стороны защиты. Решение были принято "ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении", в том числе при квалификации действий фигурантов и оценке ряда доказательств, заявили в пресс-службе суда.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии. Протасовицкий и Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно. Мосгорсуд позднее оставил без изменений эти сроки лишения свободы.

Сейчас все четверо находятся на свободе, Мамаев и Кокорин возобновили профессиональную деятельность.

СпортАдвокат Мамаева прокомментировал известие о пересмотре приговораЧитать подробнее

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Павел Мамаев Александр Кокорин

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

Гендиректор "Локомотива" назвал чрезмерно опасным возобновление РПЛ в июне

Гендиректор "Локомотива" объяснил решение расстаться с Семиным

Российская премьер-лига-2019/20

Футболист "Урала" Погребняк подхватил коронавирус

Футболист "Урала" Погребняк подхватил коронавирус

РФС допустил досрочное завершение чемпионата России

Федерального прокурора Швейцарии могут лишить должности из-за скандала с ФИФА

Нойер продлил контракт с "Баварией"

Определились соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА продлил контракт с главным тренером Гончаренко

ЦСКА продлил контракт с главным тренером Гончаренко

Шесть человек заразились COVID-19 в клубах Английской премьер-лиги

В ФК "Динамо" прояснили ситуацию с массовым заражением коронавирусом

В ФК "Динамо" прояснили ситуацию с массовым заражением коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');