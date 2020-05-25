Переболевший коронавирусом футболист "Спартака" Зобнин начал тренировки с командой

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин присоединился к команде на вечерней тренировке в понедельник, сообщает пресс-служба ФК.

Отмечается, что утром он прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.

"Результаты показали, что Рома полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам", - говорится в сообщении.

В субботу "Спартак" информировал о том, что два игрока команды – полузащитник Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев – подхватили коронавирусную инфекцию. При этом к моменту клубного сообщения Зобнин уже выздоровел, прошел двухнедельный карантин, а после него - ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов – отрицательные. Что касается Бакаева, то он переносит болезнь дома в Москве.