Владелец "Спартака" Федун выписан после коронавируса

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Владелец футбольного клуба "Спартак", вице-президент НК "ЛУКОЙЛ"Леонид Федун выписан из больницы, сообщает газета "Спорт-Экспресс".

"64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией", - пишет издание.

В медучреждение Федун поступил 7 мая, за это время он получил всю необходимую терапию, отмечает газета.

Федун приобрел контрольный пакет акций московского "Спартака" в 2003 году. По итогам сезона-2016/17 клуб стал чемпионом России, в сезонах 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12 москвичи становились серебряными призерами, а в сезоне 2017/18 - завоевали бронзу. В 2017 году красно-белые завоевали Суперкубок России.

Летом прошлого года Федун заявлял о намерении передать "Спартак" во владение болельщикам. По его задумке, процесс передачи должен быть завершен в 2023 году.