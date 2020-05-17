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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Болельщик ФК "Краснодар"
Фото: Reuters

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию. Вернувшись, они сначала должны будут пройти двухнедельный карантин.

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Как говорится на сайте правительства, соответствующие изменения внесены в распоряжение "О временном ограничении въезда в РФ".

В сообщении уточняется, что "разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией".

"Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин", - подчеркивается в сообщении.

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В пятницу глава Российского футбольного союза Александр Дюков анонсировал выход распоряжения правительства, касающегося возвращения легионеров в Россию.

"Мы ждем этого распоряжения, процесс получения согласований в правительстве завершен, новое распоряжение находится на подписи председателя правительства и исполняющего обязанности председателя. Если не сегодня, то в ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность легионерам вернуться в свои клубы. Будем считать, что этот вопрос решен", - сказал глава РФС.

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Из-за пандемии коронавируса многие соревнования в России были завершены досрочно. Однако сезон в Российской премьер-лиге, в которой задействовано немало легионеров, решено продолжить. Возобновление чемпионата России по футболу ожидается 21 июня.

В качестве главных тренеров в РПЛ работают три специалиста из дальнего зарубежья: немец итальянского происхождения Доменико Тедеско ("Спартак"), черногорец Миодраг Божович ("Крылья Советов"). К ним недавно присоединился серб Марко Николич, сменивший Юрия Семина на посту наставника "Локомотива". Их помощниками также являются иностранцы, равно как они присутствуют и в тренерских штабах некоторых других команд.

спорт футбол РПЛ правительство РФ

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