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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08

У еще одного футболиста "Рубина" обнаружен коронавирус

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - У защитника казанского футбольного клуба "Рубин" Николая Пояркова выявлен коронавирус.

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"Все игроки "Рубина", включая вернувшихся из-за границы легионеров, по прилету в Казань сдали тест на коронавирус COVID-19. За исключением одного, все тесты показали отрицательный результат. Тест защитника Николая Пояркова, который игрок сдал 18 мая в Казани, показал положительный результат", - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

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"Отметим, что с другими игроками и персоналом команды Николай Поярков не контактировал", подчеркивает клуб, добавляя, что сейчас игрок отбывает самоизоляцию на казанской квартире.

Ранее положительный тест на COVID-19 в родном Владикавказе сдал игрок "Рубина" Константин Плиев. Он сейчас находится у себя дома в Северной Осетии.

25 мая игроки (за исключением Плиева и Пояркова), тренерский штаб, персонал команды, сдали повторный тест. Все результаты оказались отрицательными.

Чемпионат России по футболу был приостановлен в марте из-за коронавируса. Его возобновление ожидается 21 июня.

На паузу, вызванную пандемией коронавируса, "Рубин" ушел, находясь на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

футбол ФК Рубин коронавирус

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