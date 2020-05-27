У еще одного футболиста "Рубина" обнаружен коронавирус

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - У защитника казанского футбольного клуба "Рубин" Николая Пояркова выявлен коронавирус.

"Все игроки "Рубина", включая вернувшихся из-за границы легионеров, по прилету в Казань сдали тест на коронавирус COVID-19. За исключением одного, все тесты показали отрицательный результат. Тест защитника Николая Пояркова, который игрок сдал 18 мая в Казани, показал положительный результат", - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

"Отметим, что с другими игроками и персоналом команды Николай Поярков не контактировал", подчеркивает клуб, добавляя, что сейчас игрок отбывает самоизоляцию на казанской квартире.

Ранее положительный тест на COVID-19 в родном Владикавказе сдал игрок "Рубина" Константин Плиев. Он сейчас находится у себя дома в Северной Осетии.

25 мая игроки (за исключением Плиева и Пояркова), тренерский штаб, персонал команды, сдали повторный тест. Все результаты оказались отрицательными.

Чемпионат России по футболу был приостановлен в марте из-за коронавируса. Его возобновление ожидается 21 июня.

На паузу, вызванную пандемией коронавируса, "Рубин" ушел, находясь на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.