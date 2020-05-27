Футболистам Английской премьер-лиги разрешили контактные тренировки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Владельцы клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) единогласно проголосовали за возобновление футболистами команд контактных тренировок, сообщается на сайте АПЛ.

Теперь игроки могут тренироваться в группах и вступать в единоборства. При этом они должны свести к минимуму любые необязательные контакты.

Сообщается, что игроки и персонал клубов два раза в неделю будут проходить тестирование на COVID-19.

В АПЛ отмечают, что разрешение контактных тренировок "стало еще одним шагом к возобновлению сезона премьер-лиги, когда это будет возможно".

Первым таким шагом стало решение клубов РПЛ 18 мая: разрешить занятия футболистов в малых группах

13 марта АПЛ объявила о приостановке чемпионата до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Вскоре пауза была продлена до 30 апреля, еще позднее – на неопределенный срок.

В настоящее время в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль": в 29 играх он набрал 82 очка. На 25 очков от него отстает занимающий второе место "Манчестер Сити", но он имеет игру в запасе.