Шесть человек заразились COVID-19 в клубах Английской премьер-лиги

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Шесть футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги сдали положительные тесты на наличие коронавируса.

Как сообщается на сайте лиги, они отправлены на недельный карантин.

В общей сложности тестирования на COVID-19 прошли 748 игроков и сотрудников клубов премьер-лиги. Тестирования проходили 17-18 мая.

Премьер-лига не уточняет ни имена заразившихся, ни их клубы, ни то, сколько именно игроков вошло в число шести заразившихся.

Накануне премьер-лига объявила, что футболисты могут приступить к тренировкам на клубных базах во вторник.

13 марта АПЛ объявила о приостановке чемпионата до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Вскоре пауза была продлена до 30 апреля, еще позднее – на неопределенный срок.

В настоящее время в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль": в 29 играх он набрал 82 очка. На 25 очков от него отстает занимающий второе место "Манчестер Сити", но он имеет игру в запасе.