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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52

КХЛ назвала предварительную дату старта нового сезона

КХЛ назвала предварительную дату старта нового сезона
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге предварительно начнется 2 сентября нынешнего года.

"Дата согласована с Федерацией хоккея России", - говорится в заявлении КХЛ, текст которого распространила пресс-служба лиги.

"Дата старта чемпионата в первую очередь будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и постепенного снятия ограничительных мер как в регионах РФ, так и в странах, чьи клубы представлены в КХЛ", - говорится также в заявлении.

Лига подчеркивает, что внимательно следит за ситуацией. "В случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата, будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения", - говорится в тексте заявления.

В марте КХЛ вынуждена была приостановить сезон из-за пандемии коронавируса, а вскоре решила его не продолжать. При этом победитель сезона определен не был. В итоговом протоколе команды, вышедшие в четвертьфинал, были пронумерованы в алфавитном порядке: "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу

хоккей КХЛ

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